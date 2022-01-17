Директора учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей и вынесли ему предупреждение.

В Вязниках МУСП «Ритуал» задолжал 17 сотрудникам за октябрь прошлого года более 250 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате проверки прокуратура возбудила против организации и его руководителя административные дела. Директора учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей и вынесли ему предупреждение.Похоронному предприятию внесено представление. Работники получили свои кровные. Одно из ответственных за выплату жалованья лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.