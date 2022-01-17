По версии следствия, наркотик был приобретен для дальнейшего распространения на территории Зеленоградского округа в виде тайников-закладок...

Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержана супружеская пара, подозреваемая в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.Сотрудниками ДПС при патрулировании города был замечен автомобиль «Фольксваген Пассат», застрявший в снегу около одного из корпусов 5 микрорайона. Полицейские предложили помощь в буксировке и обратили внимание, что 33-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, при виде сотрудников полиции схватила свою сумку и прижала к себе. Кроме того, водитель, ее 29-летний супруг, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.В ходе досмотра автоинспекторы обнаружили в сумке и изъяли несколько свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой более 85 граммов.По версии следствия, наркотик был приобретен для дальнейшего распространения на территории Зеленоградского округа в виде тайников-закладок.Следствием СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Кроме того, в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31