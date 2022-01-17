Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - ЦУГД оштрафовали Неуд за уборку дорог в областном центре...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- ЦУГД оштрафовалиНеуд за уборку дорог в областном центре и другие итоги прокурорской проверки на территории региона.- Первый мэр ВладимираНе стало Игоря Шамова. Каким градоначальника запомнили владимирцы и жители партнерского Эрлангена?- Беги, Дед Мороз, беги!С колясками, с питомцами , в костюмах.. Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек прошел во Владимире.