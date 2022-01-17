Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- ЦУГД оштрафовали
Неуд за уборку дорог в областном центре...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- ЦУГД оштрафовали
Неуд за уборку дорог в областном центре и другие итоги прокурорской проверки на территории региона.
- Первый мэр Владимира
Не стало Игоря Шамова. Каким градоначальника запомнили владимирцы и жители партнерского Эрлангена?
- Беги, Дед Мороз, беги!
С колясками, с питомцами , в костюмах.. Традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек прошел во Владимире.