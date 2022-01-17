Владимирцы вложили в кредитные кооперативы шестьдесят восемь миллионов рублей, а взяли - почти в...

Владимирцы вложили в кредитные кооперативы шестьдесят восемь миллионов рублей, а взяли - почти в два раза больше. Сводные данные по финансовым сделкам КПК за прошлый год обнародовал Центробанк.Среднестатистический заемщик - это женщина пенсионного возраста, которая обратилась к услугам кредитного кооператива впервые. Всего в регионе официально зарегистрированы тринадцать КПК с общим количеством пайщиков - полторы тысячи человек, в основном это жители региона. Деньги люди берут и на личные нужды, и на развитие бизнеса. Средний размер займа для предпринимателей колеблется в районе четырех с половиной миллионов рублей. К услугам КПК люди прибегают в основном потому, что кредит там получить проще, чем в банке. Но и процент, как правило, выше. Риски вкладчиков связаны с сохранностью денег. Вклады не подпадают под защиту Агентства по страхованию.