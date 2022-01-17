На портале можно ознакомиться с ситуацией с распространением в регионе коронавируса, с памятками по теме вакцинации, рекомендациями ВОЗ и с другой актуальной информацией по теме иммунизации.

Администрация Владимирской области запустила информационный Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.На портале можно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в регионе, памятками по теме вакцинации от ковида, рекомендациями ВОЗ и с другими актуальными сведениями по теме иммунизации.На сайте можно получить ответ на вопрос - как получить QR-код или документы, подтверждающие прививку от Covid-19, либо наличие медотвода.