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<a href="https://33live.ru/novosti/17-01-2022-vo-vladimire-inostrancy-i-lica-bez-grazhdanstva-mogut-privitsya-ot-koronavirusa-platno.html" target="_blank">Во Владимире иностранцы и лица без гражданства могут привиться от коронавируса платно</a> - Иностранцы и лица без гражданства могут привиться от коронавируса платно. Для них в регионе...