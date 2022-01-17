Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 214 302 дозы противовирусного препарата.

Во Владимире к 17 января от коронавируса привились 165 679 человек, из которых 159 242 получили оба компонента. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Для сформирования коллективного иммунитета в городе необходимо вакцинировать 230 113 жителей. На 17 января во Владимире инъекцию сделали 72% от планового задания. Региональная столица в списке лидеров по иммунизации горожан старше 60 лет. Доля составляет 65,6%.Записаться на процедуру можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13;- ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.Всего за время массовой вакцинации от ковида в областной центр поступило 214 302 дозы противовирусного препарата.В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной», в гипермаркете «Глобус», а также в драмтеатре.