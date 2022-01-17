Во Владимире планируют установить памятник последнему российскому императору Николаю Второму....

Во Владимире планируют установить памятник последнему российскому императору Николаю Второму. Бронзовая фигура государя появится у входа в Свято-Троицкий храм на улице Музейной. Монумент последнему из Романовых станет вторым в регионе, но первым - в областном центре. Слово - Марии Платанюк.Абсолютное портретное сходство. Проект памятника последнему российскому императору Николаю Второму авторства Ильи Шанина. Потомственного владимирского скульптора. Мастер уже приступил к формовке. Важнейший этап позволит сохранить взгляд, черты лица, детали парадного мундира.Илья Шанин, скульптор:- Это уже формовка. Этот фронт его, передняя вся часть, она формуется в резину, так называемую. Собственно говоря, это вексин. Силиконообразные массы, которые позволяют снять очень точный отпечаток уже с глиняного изображения. Это позволяет уже делать восковую модель, и, соответственно, литьё.Эту работу Илья Шанин называет особенной. Образ создан с первой попытки. Будто чья то-то рука вела, замечает мастер.Илья Шанин, скульптор:- Он получился сразу. Я помню, как я делал Андрианова. Там мне пришлось несколько раз переделывать. Я понимал и меру ответственности, и как-то не шло. В итоге, там тоже всё получилось, но здесь с первого раза. Как будто кто-то помогал, понимаете ли.Шанин - прихожанин Свято-Троицкой церкви на улице Музейной. У входа в старинный храм встречает большой семейный портрет Романовых. Фото появилось в 2018-ом. В год столетия расстрела царской семьи. Настоятель Троицкого храма отец Евгений Боровских подчёркивает: последний из Романовых внёс особый вклад в дело служения церкви. Строил храмы и монастыри. Идея монумента принадлежит прихожанам. Он станет осязаемой памятью о всех царственных страстотерпцах.Священник Евгений Боровских, настоятель Свято-Троицкого храма г. Владимира:- В 1993-ем году я стал настоятелем, мы хотели расписать храмы, если получится, русскими святыми. Сделали несколько изображений от священномученика Афанасия Сахарова и написали образ царя Николая.Фреска с изображением Николая Второго на сводах - ближе к алтарю. Отец Евгений, говоря о Романовых, вспоминает и собственную мать. Глубоковерующая родительница вместе с крестом носила на шее и царский рубль. А теперь в храме, в котором треть века служит отец Евгений, установлена "царская кружка". Для сбора пожертвований. Их можно перечислять и онлайн.Священник Евгений Боровских, настоятель Свято-Троицкого храма г. Владимира:- Отклик какой. Первым делом это наши прихожане. Они очень обрадовались. Всем своим близким, знакомым сказали и люди потянулись. Хотелось бы, чтобы этот памятник был таким общим. Чтобы каждый положил лепту какую-то, чтобы она претворилась в памятник.Во Владимире этот памятник государю будет первым, а вот в регионе - вторым. В сентябре прошлого года монумент Николаю Второму- высотой в 3 метра - был установлен в селе Санино Петушинского района. Близ храма Черниговской иконы Божьей матери. Автором памятника ( его заказали прихожане и благотворители прихода) стал столичный скульптор Ровшан Рзаев.На памятник царю - мученику во Владимире, по предварительным оценкам, предстоит собрать полтора миллиона рублей. А установить бронзовый монумент надеются к 110-ой годовщине визита последнего российского императора с семьёй на владимирскую землю. В 23-ем. Хотя, возможно, это произойдёт и раньше. Идея уже породила ряд полярных мнений, но инициаторы уверены: это знак примирения. И в определенном смысле- искупления.- Мы молимся за него. Это было основное. А не то, чтобы упражняться в познаниях истории, оценивать, что и кто как сделал. Нет. Совсем нет. Это совершенно другого плана. Более духовного, нравственного понимания.Символично, что в картине Шахназарова "Цареубийца" дом Ипатьева "сыграл" купеческий особняк на Летне-Перевозинской во Владимире. А кадром ранее с "Юровским" на велосипеде - тот самый Троицкий храм, возле которого установят памятник последнему правителю империи.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"