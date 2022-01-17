Во встрече с журналистами принял участие представитель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Отец Александр.

Во Владимире прошла ежегодная пресс-конференция, посвящённая вопросам обеспечения безопасности жителей региона во время празднования Крещения. На вопросы журналистов о традиционных мероприятиях и мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности граждан во время крещенских купаний, ответили представители УМВД России по Владимирской области и ГУ МЧС России области. Во встрече с региональными СМИ, организованной с соблюдением рекомендуемых санитарных норм, также принял участие представитель Общественного совета при региональном УМВД.Сотрудники правоохранительных органов проинформировали представителей СМИ о готовности сил и средств полиции к обеспечению охраны общественного порядка во время крещенских купаний и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения гражданами мер личной безопасности. Также сотрудники полиции еще раз напомнили об опасности участия в купаниях для граждан в состоянии алкогольного опьянения и обратили внимание взрослых на необходимость особенного внимания к обеспечению безопасности несовершеннолетних участников мероприятий.Представитель Общественного совета при областном УМВД Отец Александр поздравил присутствующих с наступающим праздником Крещения Господня, напомнил о духовной составляющей праздника и призвал сограждан этот день встретить осмысленно, что поможет избежать различных чрезвычайных происшествий.