На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 219...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 219 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
60 - во Владимире
25 - в Ковровском районе
23 - в Муромском районе
16 - в Александровском районе
15 - в Кольчугинском районе
12 - в Вязниковском районе
10 - в Киржачском районе
9 - в Гусь-Хрустальном районе
9 — в Петушинском районе
9 — в Собинском районе
8 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Селивановском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Суздальском районе
3 — в Гороховецком районе
2 — в Радужном
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 291 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).