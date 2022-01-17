На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 219...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 219 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.60 - во Владимире25 - в Ковровском районе23 - в Муромском районе16 - в Александровском районе15 - в Кольчугинском районе12 - в Вязниковском районе10 - в Киржачском районе9 - в Гусь-Хрустальном районе9 — в Петушинском районе9 — в Собинском районе8 - в Юрьев-Польском районе5 - в Меленковском районе4 - в Селивановском районе5 - в Камешковском районе4 - в Суздальском районе3 — в Гороховецком районе2 — в Радужном1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 291 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).