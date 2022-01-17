Объезд возможен через Бабаево, Ставрово, Курилово.

Во Владимирской области из-за ДТП временно ограничено движение по трассе М-7. Днём 17 января в 14:20 на 162-ом километре федеральной автомагистрали столкнулись легковой автомобиль и фура.Как уточнили в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», движение в сторону Москвы перекрыто. Объезд возможен через Бабаево, Ставрово и Курилово.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Дорожники приступили к ликвидации последствий аварии. На место выехала тяжёлая техника.«На момент происшествия дорожное полотно было расчищено и обработано», - утверждают в организации.