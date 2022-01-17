С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 291 владимирца.

Во Владимирской области на 17 января выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом, что на 12, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 60 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 25 -в Ковровском, 16 - в Александровском, 15 - в Кольчугинском, 12 - в Вязниковском, 10 - в Киржачском районах. По 9 инфицированных прибавилось в Гусь-Хрустальном и Петушинском, по 8 - в Юрьев-Польском и Собинском, по 5 - в Камешковском и Меленковском, по 4 - в Суздальском и Селивановском районах. Три положительных теста на ковид пришло пациентам в Гороховецком районе, 2 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Судогодском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 291 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 860 случаев во Владимире, 9434 ​- в округе Муром, 9342 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.