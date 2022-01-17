В эти выходные в регионе пущена дополнительная электричка по направлению Гороховец-Вязники. Она...

В эти выходные в регионе пущена дополнительная электричка по направлению Гороховец-Вязники. Она будет ходить в пятницу, субботу и воскресенье.Электропоезд будет отправляться из Вязников в 13:25, обратно, из Гороховца он поедет в 14:26.При этом, в регионе отменили два автобусных рейса. Маршруты: "Владимир-Касимов" с отправлением от автовокзала в 13:10 по пятницам; и "Владимир-Петушки" - он уезжал из Владимира в 8:50 по субботам и воскресеньям.