Он пытался оспорить решение Фемиды и требования УФСИН по Владимирской области

В Колчьугинский районный суд обратился иностранец, который попытался обжаловать решение о запрете на въезд в Россию. Иск был подан к УФСИН по Владимирской области.По мнению мигранта, вердикт был вынесен без учёта положительной характеристики по месту отбывания наказания, наличия в РФ недвижимости и семьи. Мужчина утверждал, что на Родине у него не осталось родственников, а его близкие не могут уехать в другую страну из-за внешнеполитической обстановки.В УФСИН пояснили, что истец неоднократно приговорён за тяжкие преступления, у него осталась непогашенная судимость.В результате суд отказал бывшему заключённому в удовлетворении его ходатайств.