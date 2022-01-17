На 55 больше чем в последний рабочий день предыдущей недели. Очевидно, что мы в самом начале пятой волны пандемии, связанной с омикроном. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания

На 55 больше чем в последний рабочий день предыдущей недели. Очевидно, что мы в самом начале пятой волны пандемии, связанной с омикроном. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 84 291. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (60 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 55. Всего с начала пандемии в областном центре