Новые теплоносители сокращают затраты на производство тепловой энергии, снижает потери ресурса в сетях, и главное – обеспечивает комфортный температурный режим на объектах военной инфраструктуры, в жилых домах военнослужащих

Новые котельные, оснащенные современным энергосберегающим оборудованием, автоматическими системами телеметрии и диспетчеризации, приняла в эксплуатацию жилищно-коммунальная служба Владимирского филиала Центрального ЖКУ Минобороны России по Западному военному округу. Эти блочно-модульные котельные, работающие на сжиженном углеводородном газе. обеспечивают тепловой энергией и горячим водоснабжением объекты военной инфраструктуры в Ковровском районе, а также жилые многоквартирные дома в Киржачском районе.Специалисты ЖКС № 4 (г. Владимир) уточнили, что ввод новых котельных в эксплуатацию сокращает затраты на производство тепловой энергии, снижает потери ресурса в сетях, а главное – обеспечивает комфортный температурный режим на объектах военной инфраструктуры, в жилых домах военнослужащих и членов их семей, проживающих в военных городках.Системы телеметрии и диспетчеризации дают возможность удаленно отслеживать работу котельных дежурной сменой в режиме реального времени, а в случае аварий мгновенно реагировать на их ликвидацию.