Спикер Вячеслав Володин провел встречу с руководством фракций Госдумы. Обсуждались приоритетные вопросы весенней сессии.

Спикер Вячеслав Володин провел встречу с руководством фракций Госдумы. Обсуждались приоритетные вопросы весенней сессии.Весенняя сессия откроется 18 января и продлится до августа. Приоритетами работы депутатского корпуса станут вопросы поддержки граждан, развития экономики и регионов, сообщил Володин."Конструктивное взаимодействие всех фракций является необходимым условием для реализации этих задач", – сказал спикер.Ранее Володин рассказал, что при формировании повестки работы приоритетом для ГД является реализация послания президента Федеральному Собранию. На сегодняшний день повестка выполнена на 80,4%.Один из приоритетных законопроектов – инициатива о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Парламентарии рассмотрят проект до первого февраля.Другие рассматриваемые в январе законопроекты должны сопровождаться проектами подзаконных актов в соответствии с регламентами Госдумы и правительства, отметил Володин.