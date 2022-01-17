За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшиххся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло три автоаварии.Полицейскими оформлено 485 происшествий с материальным ущербом.Вязниковский районПо предварительной информации, 10.01.2022 г. в 16:40 г. Вязники на ул. Большая Московская у д.18 водитель автомобиля ВАЗ-11193, 1997 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Шевроле–Нива под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-11193, 1960 г.р., скончался.Муромский районПо предварительной информации, 11.01.2022 г. в 12:00 в г. Муром на ул. Трудовая д.45, водитель автомобиля Дэу-Матиз, 1974 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на ограждение. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 13.01.2022г. в 19:10 на 246 км автодороги М-7 Волга водитель автомобиля Опель-Виваро, 1962 г.р., допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем Митсубиси-Лансер под управлением водителя 1990 г.р., который двигался попутно и снижал скорость перед регулируемым перекрестком, после чего автомобиль Опель-Виваро совершил наезд на стоящий в правой полосе автомобиль Скания. В результате ДТП: водитель автомобиля Опель-Виваро направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 14.01.2022 г. в 17:00 на 40 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля Форд–Фокус, 1987 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Вольво под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Форд–Фокус госпитализирован.Судогодский районПо предварительной информации, 15.01.2022 г. в 17:00 на 185 км а/д М-7 «Волга» водитель автомобиля Лада–Калина, 1990 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Опель–Зафира под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада–Калина направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 16.01.2022 г. около 10 часов 45 минут в Суздальском районе на 269 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель, автомобиля Шевроле-Нива 1965 г.р., не справилась с управлением в результате чего совершила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с движущимся навстречу автомобилем Ниссан-Х-трейл под управлением водителя 1962 г.р., после удара автомобиль Ниссан совершил столкновение с автомобилем Хендэ-Акцент под управлением водителя 2000 г.р. От удара автомобиль Хендэ совершил столкновение с автомобилем Лексус под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан и пассажир автомобиля Хендэ направлены на амбулаторное лечение, пассажир автомобиля Хендэ госпитализирована.