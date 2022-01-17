В Белом доме обсудили перспективы развития отрасли.

Во Владимирской области в 2021 году выручка деревообрабатывающих предприятий выросла на 58,5%. В Белом доме обсудили перспективы развития отрасли.По поручению Александра Авдеева сформирован перечень участков, подготовлены документы о включении реализуемого ЗАО «Муром» инвестпроекта в перечень приоритетных в освоении лесов. Департамент лесного хозяйства одобрил заявку и отправил её на согласование в Рослесхоз.Региональный Центр поддержки экспорта предоставляет компаниям господдержку в виде поиска партнёров за границей, вывода на международные электронные торговые площадки, организации участия в выставках.«Для повышения конкурентоспособности владимирским производителям предлагаются: «Корпоративная программа повышения конкурентоспособности» и «Компенсация экспортной логистики», - рассказали в пресс-службе губернатора.Сейчас продукция из 33-го региона экспортируется в 50 стран мира. При этом 24% поставляется в СНГ, 12% – в Египет.