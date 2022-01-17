Утром 17 января горадминистрация мобилизовала на расчистку областного центра 63 машины и 55 рабочих.

В выходные снег во Владимире убирали 50 единиц техники и 40 дворников «Центра управления городскими дорогами». В ночь с 16 на 17 января на улицах работали 43 единицы техники предприятия. В мэрии рассказали о новом дне борьбы со стихией.Утром 17 января горадминистрация мобилизовала на расчистку областного центра 63 машины и 55 рабочих.«Колонны из 18 комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку автомагистралей. Дворники убирают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Сразу 9 тракторов занимаются тротуарами, а 13 самосвалов вывозят сугробы на место временного складирования. Проезжая часть обрабатывается противогололёдными материалами», - уточнили в мэрии Владимира.За сутки из города вывезли более 5 500 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 270 рейсов.