По состоянию на 17 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 17 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,9 процента из них занято (882), свободно 520 коек.76681 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 341 человек.За период наблюдения в области отмечено 3012 летальных случаев, за сутки – 5 человек.Напомним, во Владимирской области 17 января подтверждено 219 случаев заболевания коронавирусом.Фото: https://pixabay.com/