Заторы на пути из Юрьевца во Владимир ликвидированы. Дорожники отрегулировали светофор на...

Заторы на пути из Юрьевца во Владимир ликвидированы. Дорожники отрегулировали светофор на Московском шоссе.В декабре там неожиданно стали образовываться пробки - из пригорода во Владимир в час пик люди добирались около часа. Как сообщили в Упрдор "Москва-Нижний Новгород", затор стал итогом применения новой светофорной схемы: фазы перемежались трехсекундными паузами, для уменьшения аварийности на пересечении "пекинки" и проспекта Ленина. Теперь же старую схему вернули обратно.