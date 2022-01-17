Заторы на пути из Юрьевца во Владимир ликвидированы. Дорожники отрегулировали светофор на...
Заторы на пути из Юрьевца во Владимир ликвидированы. Дорожники отрегулировали светофор на Московском шоссе.
В декабре там неожиданно стали образовываться пробки - из пригорода во Владимир в час пик люди добирались около часа. Как сообщили в Упрдор "Москва-Нижний Новгород", затор стал итогом применения новой светофорной схемы: фазы перемежались трехсекундными паузами, для уменьшения аварийности на пересечении "пекинки" и проспекта Ленина. Теперь же старую схему вернули обратно.