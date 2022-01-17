Следствием установлена причастность местного жителя к одиннадцати эпизодам противоправной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия с марта по июнь прошлого года обвиняемый систематически похищал из сетевых магазинов, расположенных на территории Петушинского района, различные товары, а также совершил за указанный период пять краж велотранспорта и похитил электроинструменты, принадлежащие местным жителям.В результате противоправной деятельности местного жителя собственникам имущества был причинен материальный ущерб в сумме более 60 000 рублей.Фигурант, задержанный полицейскими на территории района, признал свою вину, пояснив, что преступления совершал, чтобы приобрести на вырученные от реализации похищенного имущества деньги спиртное.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.