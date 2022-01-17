Следствием установлена причастность местного жителя к одиннадцати эпизодам противоправной деятельности.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия с марта по июнь прошлого года обвиняемый систематически похищал из сетевых магазинов, расположенных на территории Петушинского района, различные товары, а также совершил за указанный период пять краж велотранспорта и похитил электроинструменты, принадлежащие местным жителям.
В результате противоправной деятельности местного жителя собственникам имущества был причинен материальный ущерб в сумме более 60 000 рублей.
Фигурант, задержанный полицейскими на территории района, признал свою вину, пояснив, что преступления совершал, чтобы приобрести на вырученные от реализации похищенного имущества деньги спиртное.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.