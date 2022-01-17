Не обслуживание, а одно разочарование. Так жители одного из домов на улицы Лермонтова оценивают деятельность своей Управляющей компании. Например, последние несколько лет люди вынуждены

Не обслуживание, а одно разочарование. Так жители одного из домов на улицы Лермонтова оценивают деятельность своей Управляющей компании. Например, последние несколько лет люди вынуждены мириться с постоянными протечками на верхних этажах. Все дело – в несвоевременной очистке крыши от снега – считает Жанна Морозова. В квартире с ней живет 7-летний сын. Он страдает астмой. Из-за