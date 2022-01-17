Выяснилось, что её не предупредили о противопоказаниях. С «пациентки» не взяли согласие на предоставление услуги.

Во Владимирской области женщина пострадала от лазерной эпиляции. Она отсудила у салона красоты почти 158 тысяч рублей.С сентября 2020 года по февраль 2021 она прошла пять сеансов, за которые отдала 17,5 тысяч рублей. После первого посещения мастера на коже клиентки появилось пятно. В салоне сказали, что ничего страшного в этом нет, но с каждым облучением площадь поражения увеличивалась. Пострадавшая обратилась к медикам, которые выявили инфекционное заболевание.Выяснилось, что её не предупредили о противопоказаниях. С «пациентки» не взяли согласие на предоставление услуги. Досудебная претензия осталась без ответа. В компании не признали факт прохождения девушкой лазерной эпиляции. В суде мастер и владелец салона сообщили, что женщина приходила на шугаринг. Доказательством лжи бизнес-леди стала переписка в мессенджере, где специалист её конторы и клиент договаривались о проведении именно лазерной эпиляции.По заключению врача процесс является стрессовым воздействием на кожу, снижает иммунитет и может вызывать различные заболевания. В итоге Фемида постановила взыскать компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, расходы на лечение и судебное разбирательство.