Выяснилось, что её не предупредили о противопоказаниях. С «пациентки» не взяли согласие на предоставление услуги.
Во Владимирской области женщина пострадала от лазерной эпиляции. Она отсудила у салона красоты почти 158 тысяч рублей.
С сентября 2020 года по февраль 2021 она прошла пять сеансов, за которые отдала 17,5 тысяч рублей. После первого посещения мастера на коже клиентки появилось пятно. В салоне сказали, что ничего страшного в этом нет, но с каждым облучением площадь поражения увеличивалась. Пострадавшая обратилась к медикам, которые выявили инфекционное заболевание.
Выяснилось, что её не предупредили о противопоказаниях. С «пациентки» не взяли согласие на предоставление услуги. Досудебная претензия осталась без ответа. В компании не признали факт прохождения девушкой лазерной эпиляции. В суде мастер и владелец салона сообщили, что женщина приходила на шугаринг. Доказательством лжи бизнес-леди стала переписка в мессенджере, где специалист её конторы и клиент договаривались о проведении именно лазерной эпиляции.
По заключению врача процесс является стрессовым воздействием на кожу, снижает иммунитет и может вызывать различные заболевания. В итоге Фемида постановила взыскать компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, расходы на лечение и судебное разбирательство.