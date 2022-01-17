Как и многие другие люди, некоторые знаменитости страдают от серьезных хронических заболеваний. Кто-то из них предпочитает держать проблемы со здоровьем в тайне, а другие не стесняются открыто рассказывать о своих недугах

Как и многие другие люди, некоторые знаменитости страдают от серьезных хронических заболеваний. Кто-то из них предпочитает держать проблемы со здоровьем в тайне, а другие не стесняются открыто рассказывать о своих недугахИгорь КрутойО том, что известный композитор страдает от сахарного диабета, стало известно несколько лет назад. Поклонникам не раз приходилось беспокоиться о здоровье Игоря Яковлевича, который заметно сбросил вес за последние годы. Однако сам Крутой не раз утверждал, что беспокоиться не о чем.В свои 67 лет продюсер ведет активный образ жизни, тщательно следит за питанием и занимается спортом. За последние несколько лет композитор действительно сильно похудел и лишился аж 15 килограммов. Как оказалось, это связано не с другими страшными заболеваниями, которые у него подозревала общественность, а с прописанной врачами строгой диетой.Татьяна ЛазареваТатьяна Лазарева тоже давно мучается из-за серьезного недуга. Уже долгие годы знаменитую знаменитость беспокоит язвенный колит, борьба с которым требует соблюдения предписаний врачей. К сожалению, у актрисы не всегда получается держать себя в руках и правильно питаться.Артистка признавалась, что часто бросает поддерживающую терапию, когда ее здоровье начинает налаживаться. Болезнь звезды то отступает, то проявляет себя вновь.Светлана РожковаУ артистки диагностировали билиарный цирроз печени несколько лет назад. Тогда болезнь стала для артистки неожиданностью, да прогнозы медиков не сулили ничего хорошего. Юмористке пришлось сбавить обороты в работе и следовать предписаниям врачей. К счастью, сейчас Светлана Рожкова идет на поправку.Александр СеровВ начале октября известный артист угодил в больницу с коронавирусной инфекцией. 67-летний Серов провел в клинике больше месяца и заставил всех не на шутку переволноваться. Пока врачи боролись за жизнь исполнителя, в СМИ появилась информация о наличии у него сахарного диабета, который осложнил течение ковида.Благо самое страшное осталось позади. Александра Серова выписали из больницы еще в ноябре, однако певец не спешит рассказывать о своих проблемах общественности.Сати КазановаПевица страдает от псориаза, которые медики относят к числу хронических болезней, с малых лет. По словам бывшей солистки группы "Фабрика", в свое время недуг заставлял ее комплексовать. Однако с годами знаменитость смогла принять эту часть себя так же, как и другие. Сейчас исполнительница называет стыд разрушительным чувством и призывает всех избавляться от него.