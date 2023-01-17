Похороны Инны Чуриковой запомнились чередой событий.

Похороны Инны Чуриковой запомнились чередой событий.17 января вМоскве состоялось прощание в Храме Христа Спасителя и похороны на Новодевичьемкладбище актрисы Инны Чуриковой. Рядом с ней собрались близкие члены семьи,коллеги, поклонники и неравнодушные."Великаяактриса, неподражаемая! Не обладая внешней красотой, она влюбляла в себя зрителей","Неземная актриса", "Она надолго останется в памяти потомков",— так об Инне Чуриковой отзываются поклонники.По словамсобравшихся коллег, актерская игра Инны Михайловной была Чудом Господнем. Игравшиес ней в одном театре отзывались о ней, как о трудолюбивой и поддерживающейженщине. На сцене она оставалась и профессионалом, и человеком. Так, актер ОлегМасленников-Войтов поделился своими чувствами к Чуриковой. По его словам,талант и одаренность звезды буквально светились из ее тела."Великая,талантливая, гениальная. Она, мне кажется, поцелованная свыше", — трогательноописывает Инну Чурикову Олег Масленников-Войтов.Конечно, напрощании пришли и муж и сын актрисы. Мужчины не сдерживали слез, стоя у любимойженщины на коленях. Так прошло трогательное прощание с Инной Чуриковой.