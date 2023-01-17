Житель Владимирской области совершал кражи, чтобы тратить деньги на ставки. Муромские полицейские...

Житель Владимирской области совершал кражи, чтобы тратить деньги на ставки.Муромские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи и мошенничества.В начале января в муромскую полицию поступило заявление от 33-летнего местного жителя, который пожаловался на кражу мобильного телефона и планшетного компьютера. Материальный ущерб заявитель оценил в 27 000 рублей.Выясняя обстоятельства, полицейские установили, что в конце декабря прошлого года потерпевший на улице познакомился с молодым человеком, которого пригласил в гости, где они распивали спиртное. Мужчина вспомнил, что его новый знакомый через некоторое время вдруг резко засобирался домой.Однако на следующее утро потерпевший снова встретил приятеля, который попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Делая вид, что разговаривает, молодой человек отошел в сторону, а затем убежал с чужим телефоном.Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 29-летний житель Мурома. Свою вину задержанный признал. Как выяснилось, планшетный компьютер, принадлежащий 33-летнему мужчине, похитил тоже он, поэтому и поспешил покинуть квартиру своего нового знакомого.Кроме того, оперативники установили причастность фигуранта к совершению еще одного преступления. Из квартиры, которую злоумышленник арендовал на некоторое время, он похитил стиральную машину, телевизор, холодильник, газовый котел и мелкую бытовую технику. Хозяин квартиры обнаружил пропажу, когда пришел проверить ее.Не обнаружив ни вещей, ни квартиросъемщика, потерпевший обратился за помощью в полицию, заявив ущерб в сумме почти 95 000 рублей.Похищенное имущество, по словам задержанного, он реализовал, а вырученные деньги потратил на ставки.Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества и кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com