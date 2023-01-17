Губернатор также заверил, что будет решаться вопрос с обновлением автопарка.

Александр Авдеев поручил владимирским властям разобраться с проблемами в сфере общественного транспорта. Об этом он написал в соцсетях.«В сообщениях и комментариях часто поступают жалобы на недостаточное количество маршрутов, перегруженный трафик, продолжительное ожидание на остановках. Мэрия разработает меры по изменению ситуации с пассажирскими перевозками», - подчеркнул глава региона.Губернатор также заверил, что вопрос с обновлением автопарка будет решаться. Ранее сообщалось, что за несоблюдение графиков движения транспортным предприятиям