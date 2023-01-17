Губернатор Владимирской области Александр Авдеев высказался на тему владимирского общественного транспорта, жалобы на который регулярно поступают от местных жителей. В своем telegram-канале

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев высказался на тему владимирского общественного транспорта, жалобы на который регулярно поступают от местных жителей. В своем telegram-канале глава региона признался, что не только мэрии, но и ему, довольно часто жители Владимира жалуются ему на недостаток маршрутов, перегруженный трафик, длительное ожидание транспорта на остановках. В особенности, микрорайонов Юрьевец, Энергетик и Коммунар.