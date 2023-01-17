Автолюбители из Владимирской области каждый год жалуются на состояние федеральной трассы М-7...

Автолюбители из Владимирской области каждый год жалуются на состояние федеральной трассы М-7 «Волга».В редакцию ГТРК «Владимир» продолжают приходить комментарии очевидцев недавних ям и «вмятен»: «Каждую зиму одно и то же!», «Где надзорные органы?!», «Как можно говорить о безопасности дорожного движения?».Напомним, что мы уже публиковали подобное обращение от возмущенных жителей Владимира.Как стало известно, трассу М-7 (и не только) приводят в порядок. УПРДОР «Москва-Нижний-Новгород» сообщает, что с 9 по 15 января дорожные службы ликвидировали повреждения.Во Владимирской области на автодорогах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» дорожники использовали "порядка 80 тонн литого и холодного асфальта для заделки повреждений на площади 1 031 кв.м".Так, на М-7 «Волга» в Петушинском районе устранено 186 кв.м. дефектов на участке «км 101 – км 118», из них:136 кв.м – в городе Покров;50 кв.м – между Аннино и Петушками.На официальном сайте УПРДОР «Москва-Нижний-Новгород» сообщается, что в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах на участке «км 222 – км 340» также заделано 412 кв.м. повреждений.На обходе Владимира дорожники ликвидировали дефекты на площади 155 кв.м.На Р-132 «Золотое кольцо» привели в порядок 278 кв.м. дорожного покрытия:во Владимире – 70 кв.м.;в Суздальском и Камешковском районе – 68 кв.м;в Гусь-Хрустальном районе – 140 кв.м.Ну, а пока владимирцы оценивают свежие ремонтные работы, многие задаются риторическим вопросом: «Почему каждый год одно и то же?» Всё же «убитые» автомобили в наше время — это непозволительная «роскошь» для жителей региона. И самое главное: дыры на дорогах «залатали», но надолго ли?Фото: телеграм-канал «Подслушано во Владимире», pxfuel.com, фото очевидцев