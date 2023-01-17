В зимний период обращения в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в несколько раз. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории Гемотест Екатерина Демьяновская, ..

В зимний период обращения в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в несколько раз. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, рассказала, что основная рекомендация при любой травме с острой болью — обратиться к врачу или в травмпункт.По словам эксперта, только медицинский специалист может определить вид травмы. "Если пострадали голова и позвоночник, грудь, живот, при этом есть острая боль, тошнота, головокружение — нужно без промедления вызывать скорую помощь", — цитирует эксперта .