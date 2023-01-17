Сегодня православный праздник, который связан с именем игумена Сикелийского. Его смысл жизни заключался в несении света и любви Господней. День святого Феоктиста Кукумского ежегодно отмечают 17 января.

Сегодня православный праздник, который связан с именем игумена Сикелийского. Его смысл жизни заключался в несении света и любви Господней. День святого Феоктиста Кукумского ежегодно отмечают 17 января.ИсторияПреподобный Феоктист Кукумский совершал праведные духовные поступки и обрел чистоту сердца. Он жил во второй половине VIII века от Рождества Христова, осуществляя благодатную миссию служения Богу. День святого Феоктиста Кукумского учрежден церковью как православный праздник по веским основаниям. Игумен создал обитель в городе Кукуме на острове Сицилия. Там он укрывал греческих монахов от враждебно настроенных язычников.В те времена свирепствовали иконоборцы, изнуряя пытками и казнями последователей Иисуса Христа. То есть Феоктист Кукумский не просто давал кров монахам, а спасал их жизни, рискуя собственной. Сегодня, 17 января 2023 года, святого почитают молитвой и добрым словом.Что можно делать сегодняВ День святого Феоктиста продолжается предпразднство Богоявления, которое также зовут Крещением Господним. Согласно традиции, 17 января идет активная подготовка к этому двунадесятому православному празднику.Сегодня можно и нужно убираться в доме, очищать вокруг себя физическое и духовное пространство. Одной молитвы для искупления грехов будет недостаточно. День святого Феоктиста следует провести в действиях на благо живых существ. Бескорыстно вершите добрые дела в православный праздник, и воздастся за это сторицей.Что нельзя делатьСегодня под запретом гнев, гордыня,алчность, похоть и зависть. Низменные и порочные качества личности требуетсясвести на нет. Что точно нельзя делать 17 января 2023 года, так это плестигрязные интриги и радоваться чужому горю. Ничего не делайте со зла, каждый шагдолжен быть во благо и из любви к ближнему.В день святого Феоктиста Кукумского помните, что за все дурное, совершенное изнизменных, корыстных побуждений обязательно придет расплата. Если не хотитепомочь окружающим в этот православный праздник, так хотя бы не мешайте.