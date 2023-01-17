По словам журналиста, воспитанники школы имени Алексея Прокуророва лишены возможности участвовать в соревнованиях.

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к руководству области с просьбой решить вопрос с винтовками для владимирских биатлонистов. По словам журналиста, воспитанники школы имени Алексея Прокуророва лишены возможности участвовать в соревнованиях.В прямом эфире «Матч ТВ» ведущий рассказал, что родители жалуются на равнодушное отношение к проблеме.«Выявлены какие-то нарушения законодательства в сфере оборота оружия. Изъяты патроны, директор получил предписание. Однако никаких действий по устранению нарушений не предпринималось. Родители обеспокоены. Сейчас юные спортсмены не могут участвовать в первенствах ЦФО, поскольку не было возможности стрелять. Кто-то закончил с биатлоном, некоторые перешли в другие регионы. Владимир, что происходит? Это как вообще? Я сейчас обращаюсь к властям, это нужно исправлять. Чудовищная ситуация. Как воспитывать подрастающее поколение? Я очень надеюсь, что руководство региона, такого блестящего города сделает выводы», - возмутился он.Добавим, что в октябре 2021 года при проверке условий хранения оружия Росгвардией были обнаружены нарушения. Винтовки и патроны оказались изъяты. Оборудование КХО по современным стандартам затянулось. До сих пор ребята не могут нормально тренироваться.