Комментатор «МАТЧ ТВ» во время трансляции по биатлону попросил власти Владимирской области разобраться в ситуации, сложившейся со спортшколой имени Алексея Прокуророва, ученики которой,

Комментатор «МАТЧ ТВ» во время трансляции по биатлону попросил власти Владимирской области разобраться в ситуации, сложившейся со спортшколой имени Алексея Прокуророва, ученики которой, по его словам, не могут участвовать в отборе на соревнования в ЦФО. «Кричат SOS дети и родители из Владимира. Там же школа по лыжным гонкам и биатлону имени легенды Алексея Прокуророва. Незабвенного