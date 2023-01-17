Обнаружена удивительная схожесть Иосифа Бродского с другой известной личностью.

Обнаружена удивительная схожесть Иосифа Бродского с другой известной личностью.Нередко поклонникитворческих людей замечают удивительную схожесть кумира с какой-то другой личностью.Это и внешность, и характер, и даже результаты творчества. Так сложилось и с ИосифомБродским. Кажется, экспертами найдет кармический близнец легендарного поэта —француз Шарль Пьер Бодлер.Таролог и эзотерикМарианна Абравитова в разговоре с поделилась концепциейдвойников. По ее словам, после перерождения душа человека должна пройти большоеколичество уроков и узлов."Душа, когдаона воплощается в нашем физическом грубом мире, разделяется на двое, а то и натрое", — рассказывает эксперт. Если сбросить все кармические уроки наодного человека, то он просто не справится. Разделяясь на несколько, душа получаетперерождение. Так и появляется кармический близнец.Не всегда этилюди — родственники. Например, Иосиф Бродский и Пьер Бодлер жили в разныеэпохи. При этом, в их внешности прослеживаются общие черты. Более того, пословам таролога, в мире могут быть около семи таких "близнецов".Ученые активнозанимаются этим вопросом, в том числе и на примере жизни Бродского. Эксперт утверждает, что именно эзотерика заставляет ученыхисследовать взаимосвязь внешности и поведения, разыскивая закономерности.