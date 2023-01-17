Новое интервью Ксении Собчак получилось не таким, как планировалось.

Новое интервью Ксении Собчак получилось не таким, как планировалось.На авторском ютуб-каналеКсении Собчак регулярно появляются новые интервью с интересными героями. По словамсамой ведущей, регулярность — это одна из важнейших деталей успеха шоу в Интернете.Однако, не меньшую роль играет и выбор гостя.Так, в новомвыпуске появился Артем Калайджян. Пользователям Сети он больше знаком подпсевдонимом Серго и героем популярного проекта «Непосредственно Каха».Приглашение от Ксении Собчак блогер получил после ролика в социальных сетях. Артемсам захотел стать героем интервью.Теперь же, послевыхода выпуска новый герой интервью Собчак, Серго публично раскритиковал ролик.По его мнению, в выпуске остались только кусочки по одной теме. И хотя вразговоре были и другие интересные моменты, редакторы просто их вырезали.В результате, пословам Калайджяна, весь ролик они обсуждали обзор блогера BadComedian на фильм с одноименным названием. Напомним,что BadComedian жесткораскритиковал картину. По мнению зрителей, оплеванный герой предстал публике неинтереснойи односторонней личностью."Хотя весьдень мы говорили о многих других вещах, они оставили только грязь", —досадно заметил герой Ксении Собчак.