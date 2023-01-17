Новое интервью Ксении Собчак получилось не таким, как планировалось.
Новое интервью Ксении Собчак получилось не таким, как планировалось.
На авторском ютуб-канале
Ксении Собчак регулярно появляются новые интервью с интересными героями. По словам
самой ведущей, регулярность — это одна из важнейших деталей успеха шоу в Интернете.
Однако, не меньшую роль играет и выбор гостя.
Так, в новом
выпуске появился Артем Калайджян. Пользователям Сети он больше знаком под
псевдонимом Серго и героем популярного проекта «Непосредственно Каха».
Приглашение от Ксении Собчак блогер получил после ролика в социальных сетях. Артем
сам захотел стать героем интервью.
Теперь же, после
выхода выпуска новый герой интервью Собчак, Серго публично раскритиковал ролик.
По его мнению, в выпуске остались только кусочки по одной теме. И хотя в
разговоре были и другие интересные моменты, редакторы просто их вырезали.
В результате, по
словам Калайджяна, весь ролик они обсуждали обзор блогера BadComedian на фильм с одноименным названием. Напомним,
что BadComedian жестко
раскритиковал картину. По мнению зрителей, оплеванный герой предстал публике неинтересной
и односторонней личностью.
"Хотя весь
день мы говорили о многих других вещах, они оставили только грязь", —
досадно заметил герой Ксении Собчак.