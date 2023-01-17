В регионе сложилась положительная динамика по НДФЛ.

Консолидированный бюджет Владимирской области в 2022 году составил 116,5 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов Вячеслав Кузин.В регионе сложилась положительная динамика по НДФЛ. Рост налоговых доходов, по мнению замгубернатора, подтверждает позитивный рост экономики в большинстве секторов. Так, безвозмездные поступления составили 31,5 млрд рублей.«Учреждения справились с выплатой зарплат и социальных пособий. Рост зарплаты удалось обеспечить даже с учётом инфляции. Социальные выплаты превысили 24 млрд рублей», - подчеркнул Кузин.Более 67% расходов пришлось на социальную сферу. В ЖКХ направлено 10,6 млрд, что является беспрецедентной суммой.