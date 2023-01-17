Поклонники не сразу узнали Светлану Ходченкову.
Поклонники не сразу узнали Светлану Ходченкову.
39-летняя актриса
кино и сериалов Светлана Ходченкова редко выходит на связь с поклонниками в
своем микроблоге. Об этом она так и написала в описании — директ блондинка не
читает. К счастью, она не отказалась от публикаций фотографий своей жизни.
Так, поклонники
узнали, что Ходченкова проводит время в зимних развлечениях. Горные лыжи,
прогулки в парках — настоящая зимняя сказка. А на днях актриса объявилась в
лесу и сфотографировалась под большой снежной елью. Формат фото необычный —
отсканированные кадры с полароида, камеры моментальной печати. К сожалению, пострадала цветопередача, и на
всех карточках Светлана выглядит посиневшей.
В то же время поклонники
начали переживать: почему на последних публикациях актриса скрывает свое лицо? Размазанные
фото, горнолыжная маска или парик — фотографий с обычным лицом в ленте
практически нет.
"Может это
от каких-то суеверий или наоборот, удачу приносит. Лица не видно, глаз тоже.
Зритель требует глаз!" — гадают поклонники в социальных сетях Светланы
Ходченковой.
Возможно, актриса
действительно таким образом спасается от лишних взглядов. Ранее, после фотографий
на пилоне на Ходченкову обрушился негатив. Не все поклонницы актрисы в восторге
от такого увлечения звезды.