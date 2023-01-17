Поклонники не сразу узнали Светлану Ходченкову.

Поклонники не сразу узнали Светлану Ходченкову.39-летняя актрисакино и сериалов Светлана Ходченкова редко выходит на связь с поклонниками всвоем микроблоге. Об этом она так и написала в описании — директ блондинка нечитает. К счастью, она не отказалась от публикаций фотографий своей жизни.Так, поклонникиузнали, что Ходченкова проводит время в зимних развлечениях. Горные лыжи,прогулки в парках — настоящая зимняя сказка. А на днях актриса объявилась влесу и сфотографировалась под большой снежной елью. Формат фото необычный —отсканированные кадры с полароида, камеры моментальной печати. К сожалению, пострадала цветопередача, и навсех карточках Светлана выглядит посиневшей.В то же время поклонникиначали переживать: почему на последних публикациях актриса скрывает свое лицо? Размазанныефото, горнолыжная маска или парик — фотографий с обычным лицом в лентепрактически нет."Может этоот каких-то суеверий или наоборот, удачу приносит. Лица не видно, глаз тоже.Зритель требует глаз!" — гадают поклонники в социальных сетях СветланыХодченковой.Возможно, актрисадействительно таким образом спасается от лишних взглядов. Ранее, после фотографийна пилоне на Ходченкову обрушился негатив. Не все поклонницы актрисы в восторгеот такого увлечения звезды.