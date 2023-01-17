Господи, упокой ее душу!

Господи, упокой ее душу!В Храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.Изначально планировалось, что гражданская панихида состоится в театре Ленком, где актриса служила с 1973 года. Но потом семья Чуриковой решила отказаться от того, чтобы выставлять гроб на сцене, поэтому траурную церемонию перенесли в Верхний храм Храма Христа Спасителя.Панихиды здесь удостаиваются лишь избранные – Борис Ельцин и Мстислав Ростропович в апреле 2007 года, Галина Вишневская в декабре 2012-го, Станислав Говорухин в июне 2018-го...Проститься с Инной Чуриковой пришли ее коллеги из театра "Ленком Марка Захарова", где она служила с 1973 года, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, актер Сергей Гармаш, актриса Лия Ахеджакова... А перед началом панихиды с аналоя было оглашено послание родным покойницы от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Гроб актрисы утопал в цветах. Ведь она была всенародной любимицей. На экране и в театре ей были подвластны и драматические, и комедийные роли.4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.