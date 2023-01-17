На Московском скоростном диаметре (МСД) открылся участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Работы по созданию магистрали опережают запланированные сроки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На Московском скоростном диаметре (МСД) открылся участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Работы по созданию магистрали опережают запланированные сроки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Открытие участка улучшит транспортную ситуацию в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. Быстрее добираться до столицы смогут и жители подмосковных Люберец.На открытии участка присутствовал мэр Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на севере МСД соединен с трассой на Санкт-Петербург. На востоке скоростной диаметр будет выходить на строящуюся магистраль до Казани."Мы со своей стороны Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу. В его составе три участка — сегодня сдаем основной. Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская трасса и нижегородская через Московский скоростной диаметр", – приводит слова Собянина портал mos.ru.Длина участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе – около трех километров. Строительство велось с августа 2020 года по декабрь 2022-го. Работы завершились на восемь месяцев раньше запланированного срока.В рамках проекта построено и реконструировано 8,2 километра дорог. Проведена реконструкция прилегающей к участку МСД улично-дорожной сети.Московский скоростной диаметр от Бусиновской развязки на севере до Косинской эстакады на востоке стал важнейшим объектом дорожного строительства столицы в 2022 году. Магистраль длиной 40 километров объединила важнейшие трассы города и улучшила транспортное обслуживание 26 районов с населением свыше 2,5 миллиона человек.В наступившем году завершится возведение южного участка скоростного диаметра. На 30% разгрузится МКАД, Садовое и Третье транспортное кольца.Ранее Собянин , что в Москве в 2022 году в эксплуатацию сдано 91,6 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. С 2011 года в столице построили более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.