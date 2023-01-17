Провал Аллы Пугачевой

Провал Аллы ПугачевойПримадонна российской эстрады уже который месяц живет в Израиле. Пока опальный супруг выступает на концертах, где поливает грязью годами кормившую его страну, Алла Пугачева ведет светскую жизнь, возможно, и не подозревая, что во время выступлений выдает ее муж.Вчера по Сети распространился ролик, снятый во время одного из последних концертов Максима Галкина*. И то, что произнес вслух юморист, повергло в шок многих. Прямо со сцены он заявил, мол, те, кто пошли против власти, – "или евреи, или... (нецензурно "гомосексуалисты". – Прим. ред.). "В моем случае это удачное совпадение", – сделал довольно пошлое признание комик.Сразу после появления этих кадров, в Сети разместили свежее видео с участием Примадонны. Накануне певица посетила премьеру фильма Ксении Раппопорт, где от увиденного сорвалась с места, а после учинила разборки картины своим громким басистым голосом.Размахивая руками, артистка сказала, что осталась в восторге от творения актрисы и теперь ждет продолжения. Кадры моментально разлетелись по различным телеграм-каналам, а их подписчики стали глумиться над певицей. Россияне с иронией пишут о том, что "старуха" до сих пор считает свое мнение важным, хотя на деле ее наставления никому не интересны."Да никто ее не замечает там. В этом вся она. Чтобы заметили, чтобы хоть что-то сказать. Лишь бы, лишь бы не забыли", – обсуждают Аллу Пугачеву пользователи.