Народные приметы на 18 января 2023 год: что нужно запасти в Крещенский сочельник?
В среду, 18...
Народные приметы на 18 января 2023 год: что нужно запасти в Крещенский сочельник?
В среду, 18 января, православные отмечают Крещенский сочельник. Вечер этого дня на Руси проходил в приготовлениях накануне большого церковного праздника – Крещения. По традициям в это время проводили различные обряды, освящали воду. Наши предки верили, что убираться в доме после захода солнца не стоит. Из-за этого по приметам дом мог покинуть домовой. Если он уходил, то жилище крестьян оставалось без присмотра.
В народе 18 января ещё называли Голодная кутья или Голодный вечер. В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога.
Гадания на Крещенский вечер
Крещение – последняя ночь для проведения святочных гаданий. Порой девушки выходили гадать за ворота на первого встречного:
повстречать молодого парня – к замужеству;
старика – к неприятностям.
Было принято гадать на урожай. По народному поверью, в эту ночь иней падает на хлеба, которым суждено родиться летом. Хлеба, оставшиеся сухими, не принесут урожая. С этой целью на ночь на улицу выставляли разный хлеб в чашках, а утром смотрели, на какой пал иней.
Распространенными были и гадания на суженого. Чтобы узнать, в какой стороне живет будущий супруг, девушка снимала сапог или туфлю и бросала обувь через забор или преграду. Смотрела, в какую сторону носок покажет, оттуда жениха и жди.
Крещенская вода освящает, даёт благословение, очищение, здоровье. В полночь на Крещение шли за водой на реку. Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя её для хозяйственных нужд и для умывания. Девушки, чтобы их кожа была белой и гладкой, брали снег и обтирали им лицо.
Что можно делать 18 января:
Если появится возможность, отправляйтесь в храм на службу и освятите воду;
Можно смело начинать гадания на будущее. В этот день они все окажутся правдивыми;
Готовые физически и морально люди могут окунуться в прорубь. Для погружения выбирайте только хорошо подготовленные места.
Чего нельзя делать 18 января:
Убираться после того, как солнце село, лучше не стоит;
Во время любого застолья в этот день, будь то завтрак, обед или ужин, не допускайте, чтобы на столе было четное количество блюд. Это может привести к неприятностям и плохим новостям;
Не ссорьтесь и не ругайтесь. Таким поведением вы рискуете навсегда поселить рядом с собой негативную энергетику;
Не расстраивайтесь по пустякам и ни в коем случае не лейте слез. Плачущий человек в день радостного праздника станет магнитом для проблем и негатива.
Не жадничайте и не отказывайте людям в помощи. Только если это не касается денег. 18 января запрещено брать и давать какие-либо суммы в долг;
Не обижайте других и сами ни на кого не обижайтесь. Иначе рискуете весь год провести в ссорах и выяснении отношений;
Не приводите в дом уличных животных. Кошки и собаки, вероятнее всего, станут причиной плохого самочувствия;
То же самое касается и неизвестных людей. 18 января не пускайте в свое жилище незнакомцев.
Народные приметы:
Сильный южный ветер – летом будет много гроз;
Звёздное небо – к урожаю хлеба и гороха, а также приплоду овец;
Снег идёт утром – урожай ранней гречихи. В полдень – средней. Вечером, соответственно, поздней гречихи;
Ночью не видно звёзд – скудный урожай грибов;
Метель – будут хорошо роиться пчёлы, много мёда летом;
На деревьях лежит много снега – урожай плодов и мёда;
Какая погода в Крещенский сочельник, такая будет и на Масленицу.
Фото: vladimir-city.ru