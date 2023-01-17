Народные приметы на 18 января 2023 год: что нужно запасти в Крещенский сочельник? В среду, 18...

Народные приметы на 18 января 2023 год: что нужно запасти в Крещенский сочельник?В среду, 18 января, православные отмечают Крещенский сочельник. Вечер этого дня на Руси проходил в приготовлениях накануне большого церковного праздника – Крещения. По традициям в это время проводили различные обряды, освящали воду. Наши предки верили, что убираться в доме после захода солнца не стоит. Из-за этого по приметам дом мог покинуть домовой. Если он уходил, то жилище крестьян оставалось без присмотра.В народе 18 января ещё называли Голодная кутья или Голодный вечер. В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога.Гадания на Крещенский вечерКрещение – последняя ночь для проведения святочных гаданий. Порой девушки выходили гадать за ворота на первого встречного:повстречать молодого парня – к замужеству;старика – к неприятностям.Было принято гадать на урожай. По народному поверью, в эту ночь иней падает на хлеба, которым суждено родиться летом. Хлеба, оставшиеся сухими, не принесут урожая. С этой целью на ночь на улицу выставляли разный хлеб в чашках, а утром смотрели, на какой пал иней.Распространенными были и гадания на суженого. Чтобы узнать, в какой стороне живет будущий супруг, девушка снимала сапог или туфлю и бросала обувь через забор или преграду. Смотрела, в какую сторону носок покажет, оттуда жениха и жди.Крещенская вода освящает, даёт благословение, очищение, здоровье. В полночь на Крещение шли за водой на реку. Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя её для хозяйственных нужд и для умывания. Девушки, чтобы их кожа была белой и гладкой, брали снег и обтирали им лицо.Что можно делать 18 января:Если появится возможность, отправляйтесь в храм на службу и освятите воду;Можно смело начинать гадания на будущее. В этот день они все окажутся правдивыми;Готовые физически и морально люди могут окунуться в прорубь. Для погружения выбирайте только хорошо подготовленные места.Чего нельзя делать 18 января:Убираться после того, как солнце село, лучше не стоит;Во время любого застолья в этот день, будь то завтрак, обед или ужин, не допускайте, чтобы на столе было четное количество блюд. Это может привести к неприятностям и плохим новостям;Не ссорьтесь и не ругайтесь. Таким поведением вы рискуете навсегда поселить рядом с собой негативную энергетику;Не расстраивайтесь по пустякам и ни в коем случае не лейте слез. Плачущий человек в день радостного праздника станет магнитом для проблем и негатива.Не жадничайте и не отказывайте людям в помощи. Только если это не касается денег. 18 января запрещено брать и давать какие-либо суммы в долг;Не обижайте других и сами ни на кого не обижайтесь. Иначе рискуете весь год провести в ссорах и выяснении отношений;Не приводите в дом уличных животных. Кошки и собаки, вероятнее всего, станут причиной плохого самочувствия;То же самое касается и неизвестных людей. 18 января не пускайте в свое жилище незнакомцев.Народные приметы:Сильный южный ветер – летом будет много гроз;Звёздное небо – к урожаю хлеба и гороха, а также приплоду овец;Снег идёт утром – урожай ранней гречихи. В полдень – средней. Вечером, соответственно, поздней гречихи;Ночью не видно звёзд – скудный урожай грибов;Метель – будут хорошо роиться пчёлы, много мёда летом;На деревьях лежит много снега – урожай плодов и мёда;Какая погода в Крещенский сочельник, такая будет и на Масленицу.Фото: vladimir-city.ru