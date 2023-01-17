Оказывается, случай Романа Костомарова уже не первый в практике.

Оказывается, случай Романа Костомарова уже не первый в практике.Все поклонникифигурного катания оказались прикованы к экранам. Каждый день они ждут новостейо состоянии госпитализированного фигуриста и Олимпийского чемпиона РоманаКостомарова. Ранее мужчина оказался в реанимации с диагнозом пневмония.К сожалению, поканет точных прогнозов на будущее. Состояние угасающего фигуриста оценивается кактяжелое. Стало известно, что в похожем состоянии находилась и певица Максимлетом 2021 года. Тогда 39-летняя артистка провела два месяца в больнице, послечего долго восстанавливалась.Романа Костомаровауже подключили к ЭКМО — специальной системе, насыщающей кровь кислородом. Врачиобъяснили, что этот шаг необходим при тяжелой и острой дыхательнойнедостаточности. Кроме этого, есть проблемы со свертываемостью крови."В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений",— сообщает источник в одном из популярных Телеграм-каналов.Близкие и друзья Романа Костомарова надеются на скорое выздоровлениеспортсмена. Бывшая партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка также выразиласвои слова сочувствия в адрес близкого друга.