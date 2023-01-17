Оказывается, случай Романа Костомарова уже не первый в практике.
Оказывается, случай Романа Костомарова уже не первый в практике.
Все поклонники
фигурного катания оказались прикованы к экранам. Каждый день они ждут новостей
о состоянии госпитализированного фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа
Костомарова. Ранее мужчина оказался в реанимации с диагнозом пневмония.
К сожалению, пока
нет точных прогнозов на будущее. Состояние угасающего фигуриста оценивается как
тяжелое. Стало известно, что в похожем состоянии находилась и певица Максим
летом 2021 года. Тогда 39-летняя артистка провела два месяца в больнице, после
чего долго восстанавливалась.
Романа Костомарова
уже подключили к ЭКМО — специальной системе, насыщающей кровь кислородом. Врачи
объяснили, что этот шаг необходим при тяжелой и острой дыхательной
недостаточности. Кроме этого, есть проблемы со свертываемостью крови.
"В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений",
— сообщает источник в одном из популярных Телеграм-каналов.
Близкие и друзья Романа Костомарова надеются на скорое выздоровление
спортсмена. Бывшая партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка также выразила
свои слова сочувствия в адрес близкого друга.