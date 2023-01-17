Трогательное видео родом из Таиланда переворачивает сознание людей с разных концов Земли. Смотреть его без слез удается не каждому.

Трогательное видео родом из Таиланда переворачивает сознание людей с разных концов Земли. Смотреть его без слез удается не каждому.Когда-нибудь задумывались, чего именно мы хотим в жизни? Почему у некоторых людей много денег, но они все равно несчастны? Видео не ответит на все вопросы, но может стать отправной точкой для того, чтобы вы изменили свою судьбу.Этот социальный ролик создан тайской государственной компанией по страхованию жизни. За девять лет существования он получил широкую известность по всему миру. В центре сюжета — простой парень, который делает добро другим. Взамен незаметный герой не требует ничего, но получает самое лучшее вознаграждение.Видео напоминает о том, что в этой жизни по-настоящему имеет ценность. Оно разбивает стереотипы и смягчает черствые сердца.