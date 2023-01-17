Почему Анастасии Волочковой никак не везет в личной жизни?

Почему Анастасии Волочковой никак не везет в личной жизни?46-летняяэкс-прима Большого театра Анастасия Волочкова уже после завершения театральнойкарьеры прославилась своими многочисленными романами. Вот только продолжительностькаждого из них совсем невелика — только поклонники привыкают к одному кавалеру,как тут же на горизонте появляется новый.В разговоре спсихолог Александра Миллер порассуждала, что же мешает Анастасиивстретить "того самого", выйти замуж и строить долгие отношения. В разговоребыло заявлено о тацных желаниях Волочковой. По мнению эксперта, многочисленныероманы — это всего лишь попытка привлечь внимание. И пока личная жизнь нескладывается, внутри у женщины копится потенциал нереализованной любви.Так, психологпоясняет, что, скорее всего, Анастасия Волочкова очень хочет серьезныхотношений, и даже готова взять эту ответственность. У нее есть желание любить,быть нежной, отдаваться партнеру. Она, можно сказать, кричит об этомпотребности."Она всегоэтого хочет, но, тем не менее, показывает совершенно другое", — рассуждаетэксперт.Пагубныепривычки, эпатаж и странное поведение отпугивает достойных мужчин. Возможно,оставшейся одной на мальдивском пляже Анастасии Волочковой стоит задуматься,какие привычки могут привлечь настоящего мужчину.