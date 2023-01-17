Карпович проболталась о самом главном.

Карпович проболталась о самом главном.Российский актер Павел Прилучный словно Казанова идет по женским душам и оставляет за собой разбитые сердца брошенных им влюбленных красавиц. У разбитого корыта остались уже Агата Муцениеце, Мирослава Карпович. На очереди Зепюр Брутян.Звезда российского сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович стала козлом отпущения после развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Многие были уверены, что именно она стала причиной распада семьи. Но все оказалось куда сложнее.Павел Прилучный провстречался с Мирославой Карпович около года, при этом он тщательно скрывал роман с актрисой и нигде не афишировал снимки с ней. Сама же Карпович тем временем становилась все стройнее, создавая боезненный вид. Поклонники тревожились за ее состояние. Неожиданностью для всех стала новость о расставании пары. В конечном итоге Павел Прилучный переметнулся к коллеге по цеху Зепюр Брутян, на которой и женился.Сам же Прилучный утверждает и вовсе, что у него не было романа с Карпович, и они просто дружили. Сама же "папина дочка" утверждает, что она до сих пор состоит с ним в отношениях... Более того, по словам Карпович, она воспитывает с ним детей! Что это, если не параллельная реальность?"Мы с Пашей в хороших отношениях. Мы детей вместе воспитываем", – заявила Карпович.Об этом Карпович рассказала в розыгрыше блогера Андрея Борисова, который позвонил ей под видом продюсера в поисках кандидатуры на новый проект.