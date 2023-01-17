Российский музыкант и блогерша приняли решение разойтись.

Российский музыкант и блогерша приняли решение разойтись.Российский музыкант Артем Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, и блогер Karrrambaby (Карина Егамедиева) расстались."Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет", — цитирует Готлиба . Кроме того, исполнитель призвал поклонников не делать различных нарезок под грустную музыку, поскольку, по его мнению, это моветон.