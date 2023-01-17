По прогнозам синоптиков, во Владимирской области зима продолжит куролесить”. Тепло проникнет в...

По прогнозам синоптиков, во Владимирской области зима продолжит "куролесить”.Тепло проникнет в северо-западную часть Центрального региона. Зима продолжает куролесить, и вместо Крещенских морозов жителей Владимирской области снова ожидает серая пасмурная погода с оттепелями в дневные часы, дождями, зарядами мокрого снега, гололёдом и гололедицей на дорогах. Максимальная температура воздуха поднимется до +1…+4 градусов.Давление составит 752-754 мм. ртутного столба. Магнитное поле спокойное.Исследования российских ученых показали, что около двух третей страдающих сердечно–сосудистыми заболеваниями людей чувствительны к колебаниям погодных факторов, особенно весной и осенью. При вторжениях воздушных фронтов, вызывающих контрастную смену погоды, чаще наблюдаются кризы при гипертонической болезни, ухудшается состояние больных атеросклерозом сосудов головного мозга. Чем дольше люди находятся в помещении, где организм изолирован от внешних климатических факторов и находится в комфортных условиях, тем больше снижаются его приспособительные реакции к постоянно изменяющимся погодным параметрам, в том числе ослабляются процессы терморегуляции. В результате нарушается динамическое равновесие между организмом человека и внешней средой.Врачи не зря рекомендуют больше гулять на свежем воздухе.Также люди могут остро реагировать на приближение магнитной бури на солнце головными болями. Причем момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для различных бурь для конкретного человека. Обращает на себя внимание, что многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце. Там образом, стоит обращать внимание не только на дни в прогнозе магнитных бурь, которые отмечены красным светофором, но и на предшествующие им дни.Фото https://www.pxfuel.com/