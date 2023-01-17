13-летний мальчик попал в одну из московских больниц после использования пиротехники. По данным телеканала , все произошло во дворе жилого дома на Щелковском шоссе. Как уточняет , дети были ..

13-летний мальчик попал в одну из московских больниц после использования пиротехники. По данным телеканала , все произошло во дворе жилого дома на Щелковском шоссе.Как уточняет , дети были без взрослых и решили запустить фейерверк. По словам пострадавшего подростка, пиротехнику он нашел.Прокуратура Восточного административного округа Москвы заинтересовалась данным случаем и проводит проверку. Как отмечают , за последнее время это не первый подобный случай.